Salzburgs EL-Heimspiel gegen Dortmund bereits ausverkauft

Das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League von Fußball-Meister Red Bull Salzburg zu Hause gegen Borussia Dortmund ist bereits vor dem Hinspiel in Deutschland ausverkauft. 29.520 Zuschauer werden nächsten Donnerstag in Wals-Siezenheim im Stadion sein. Das gaben die Salzburger am Mittwochabend bekannt.

SN/APA/HANS PUNZ Rose darf sich auf ein volles Haus freuen