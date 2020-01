Salzburgs Testgegner USA sagt Katar-Trainingslager ab

Die unsichere politische Lage in der Golfregion hat den US-amerikanischen Fußballverband dazu bewogen, ein Trainingslager in Katar abzusagen. Das US-Team hätte dort ein Testspiel gegen Österreichs Meister Red Bull Salzburg bestreiten sollen.

Nach dem US-Drohnenangriff in Bagdad, beim dem der iranische General Qassem Soleimani getötet worden ist, fürchten Experten einen Flächenbrand in der instabilen Region. Die USA haben mehrere Tausend Soldaten verlegt.

Der Golfstaat Katar gilt aktuell nicht als gefährdet, doch beim US-Fußballverband will man auf Nummer Sicher gehen. Das Trainingslager, das von 5. bis 25. Jänner in der Aspire Academy in Doha stattfinden sollte, wurde am Freitag kurzfristig nach Florida verlegt. Ein 23-Mann-Kader, vorwiegend aus Spielern der US-Soccer-Liga MLS gebildet, hätte einige Testpartien bestreiten sollen, darunter am 18. Jänner auch ein Match gegen Red Bull Salzburg. Einige Tonnen Material, das bereits voraustransportiert worden war, muss nun wieder nach Amerika geflogen werden.

Jesse Marsch, der Coach des österreichischen Meisters, war früher auch Co-Trainer beim US-Team. Die Salzburger brauchen nun einen neuen Gegner. Weitere Auswirkungen auf ihr Camp von 16. bis 26. Jänner hat die aktuelle Situation derzeit keine. Auch Bayern München ist Gast in der Aspire Academy, der deutsche Rekordmeister reiste am Samstag wie geplant ab.

Der Hintergrund des USA-Camps war gewesen, sich bereits frühzeitig mit den Gegebenheiten am WM-Schauplatz von 2022 vertraut zu machen. In den USA hatte es auch Kritik an dem Vorhaben gegeben, zumal Katar wegen Menschenrechtsverletzungen international am Pranger steht. Zudem würden wohl nur wenige der mitgenommenen Spieler auch in knapp drei Jahren im WM-Kader stehen. Die USA unter ihrem Teamchef Gregg Berhalter stützten sich in Bewerbsspielen auf Europa-Legionäre, deren prominentester Chelsea-Legionär Christian Pulisic ist.

Quelle: SN