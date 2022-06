Salzburgs Torhüter-Legende, Otto Konrad: "Brauchen eine Führungsperson als Nummer eins"

Ex-ÖFB-Tormanncoach Otto Konrad erklärt, warum er sich Patrick Pentz als Nummer eins vorstellen kann.

Mit seinen Topleistungen bei der damaligen Salzburger Austria stieg Otto Konrad Mitte der 90er-Jahre zur Torhüterlegende auf. Beim Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) arbeitete Konrad von 2011 bis 2013 als verantwortlicher Mann für die Schlussmänner. Damals hatte das ÖFB-Team mit Robert Almer zuletzt eine klare Nummer eins. Im Gespräch mit den SN erklärt der ehemalige Spanien-Legionär Konrad, dass vom Selbstvertrauen her gesehen Patrick Pentz spielen müsste.

Vor den vier Spielen in der Nations League verfügt das ÖFB-Team noch über keine klare Nummer eins, die auch unumstritten ist. Haben wir eine Torhüterkrise?, wollten die SN von Konrad wissen. "Eine Krise ist da, wenn Torleute spielen, die keine Spiele gewinnen", betont Konrad. "Und wann hat ein Torhüter zuletzt eine Partie für das ÖFB-Team gewonnen? Ich kann mich nicht daran erinnern." Patrick Pentz, der sich mit starken Leistungen bei Austria Wien in den Vordergrund spielte, Basel-Schlussmann Heinz Lindner und Martin Fraisl, der mit Schalke den Aufstieg in die erste deutsche Bundesliga schaffte, wurden von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in seinen ersten Kader berufen. "Eigentlich könnte man würfeln, welcher der drei Torhüter das Vertrauen erhält. Aktuell haben wir keine echte Nummer eins, so wie das zu meiner Zeit als Tormanntrainer beim ÖFB Almer gewesen ist", sagt Konrad. "Aber das Selbstvertrauen spricht für Pentz als Nummer eins." Für Konrad muss der Torhüter auch eine Führungsperson in der Mannschaft sein. Das war zuletzt und ist aktuell nicht der Fall. Rangnick benötigt auch einen Torhüter, der zu seinem Spiel mit frühem, hohem Attackieren passt. Das bedeutet, dass die neue Nummer eins auch fußballerisch auf der Höhe sein muss. "Pentz hat schon in vielen Spielen bei der Austria gezeigt, dass er auch balltechnisch gut ist", sagt Konrad.

Eine wesentliche Rolle spielt für Konrad auch die psychische Verfassung, die für einen Torhüter enorm wichtig ist. "Nur wenn diese passt, dann kann er auch gute Leistungen zeigen", betont der 57-jährige Grazer. Auch in diesem Punkt sollte Pentz Vorteile haben. Der 25-Jährige wurde in Österreich zum Torhüter der Saison gewählt, hat beste Chancen, demnächst als Legionär sein Geld zu verdienen.

Anders sieht die Lage bei Lindner und Fraisl aus. Mit Schalke schaffte der 29-jährige Fraisl den Aufstieg ins Oberhaus, bekam aber keinen neuen Vertrag. Das stärkt nicht gerade das Selbstvertrauen. Auch Lindner wird beim FC Basel in der neuen Saison kaum zum Einsatz kommen. Der 31-jährige Linzer spielte meist solide, auch im ÖFB-Team, aber er gewann bei seinen 30 Länderspieleinsätzen kaum ein Spiel für die ÖFB-Auswahl. Basel verpflichtete auch Marwin Hitz aus Dortmund, das wird Lindners Psyche nicht gerade stärken. "Es wird Gründe geben, warum Basel und Schalke nicht weiter auf die Österreicher setzen. Das beweist auch, dass vielleicht doch die Persönlichkeit fehlt und sie keine Teamleader sind", meint Konrad, der auch klar betont: "Nach den kommenden vier Spielen in der Nations League muss die Nummer eins feststehen, mit der Österreich in die Qualifikation zur EM 2024 geht."