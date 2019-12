Der Stürmerstar von Red Bull Salzburg wurde zum Fußballer des Jahres 2019 gewählt. Ein Grund zu bleiben?

Gerade einmal 14 Saisonspiele hat Erling Haaland in der Fußball-Bundesliga absolviert, nicht immer stand er dabei in der Startformation. In der Champions League kam der Stürmerstar von Red Bull Salzburg auf sechs Einsätze, aber nur ein einziges Mal spielte er ...