Salzburgs Ulmer setzt Richtung Königsklasse auf EL-Erfahrung

Fußball-Meister Red Bull Salzburg geht zuversichtlich ins Rückspiel um den Einzug in die Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/live Sky) gegen Roter Stern Belgrad. Selbstvertrauen schöpfen die Bullen im Gegensatz zu ihren zehn bisher vergeblichen Anläufen auf die Königsklasse aus ihren positiven Erfahrungen von Entscheidungsspielen in der vergangenen, erfolgreichen Europa-League-Saison.

SN/APA (Neubauer)/HERBERT NEUBAUER Ulmer ist im Sommer in die Kapitänsrolle geschlüpft