Salzburgs Wöber versprach routinierteren CL-Auftritt in Genk

Salzburgs nach der verpatzten Generalprobe gegen SKN St. Pölten (2:2) kritisierte Defensive ist am Mittwoch (21.00 Uhr/live Sky) im Champions-League-Gastspiel bei KRC Genk auf Wiedergutmachung aus. "Wir wissen, worum es geht", betonte Innenverteidiger Maximilian Wöber am Dienstagabend in der Abschlusspressekonferenz des österreichischen Fußball-Meisters.

SN/APA (AFP)/YORICK JANSENS Wöber und Marsch bei der Abschluss-PK in Genk