Salzburgs Wunderstürmer Erling Haaland vor dem Abflug nach Dortmund?

Nach dem Aus in der Champions League könnte es ganz schnell gehen: Der Red-Bull-Salzburg-Stürmer Erling Haaland soll nach Medienberichten zu Verhandlungen in Dortmund weilen.

Die "Ruhr Nachrichten" und "Radio 91.2" berichteten, der 1,94 Meter große Stürmer sei am Mittwoch zu Gesprächen in Dortmund gelandet. Ein Mitarbeiter des deutschen Bundesligisten habe den Tross um Haaland abgeholt.

Auch das renommierte Fachmagazin "Kicker" hält einen Wechsel Haalands von Salzburg nach Dortmund für plausibel. Einer der Gründe: Dortmund-Trainer Lucien Favre, eigentlich ein Fußball-Feinspitz, sei nun doch nicht mehr gegen die Verpflichtung eines auch rustikal agierenden "Brechers".

Während Haalands aktueller Club nach dem 0:2 gegen den FC Liverpool das Frühjahr in der Europa League bestreiten wird, ist Borussia Dortmund im Achtelfinale der Königsklasse vertreten. Trotz seiner Einsätze für Salzburg könnte Haaland für die Schwarz-Gelben international spielen, die UEFA hat ihre Regeln in dieser Hinsicht zuletzt gelockert.

Nur ein Jahr mit dem Wunderstürmer?

Die Salzburg-Zeit des "Wunderstürmers" wäre damit nach nur einem Jahr schon wieder vorbei. 28 Tore in 22 Pflichtspielen haben Topclubs in ganz Europa auf den 19-Jährigen aufmerksam gemacht. In seinen ersten fünf Champions-League-Spielen traf er acht Mal, allein beim 6:2 zum Auftakt gegen Genk erzielte Haaland drei Tore.

In den vergangenen Wochen blühten Transferspekulationen: Von Manchester United über Juventus Turin bis Bayern München gab es kaum einen großen Club, der nicht mit dem Kraftpaket aus Norwegen in Verbindung gebracht worden ist. Dazu gab es reichlich Diskussionsbedarf um angebliche Ausstiegsklauseln oder Vorkaufsrechte in seinem Vertrag. Für Transferfragen sei Mino Raiola als Berater hinzugezogen worden, hieß es. Der Italiener gilt als gewieftester Drahtzieher im internationalen Fußballgeschäft. Er hat unter anderem für Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic oder Paul Pogba die Verträge ausgehandelt.

Mittwoch Nachmittag und Donnerstag haben die Bullen trainingsfrei. Ein Statement von Red Bull Salzburg zum aktuellen Stand stand am Donnerstagvormittag noch aus. Sportdirektor Christoph Freund wird bei der Pressekonferenz um 13 Uhr anwesend sein.

SN/GEPA pictures Abflug aus Salzburg, Landung in Dortmund?

"Nur" 20 statt 30 Millionen Euro

Der Marktwert für den norwegischen Teamspieler wird von "Transfermarkt" derzeit mit 30 Millionen Euro angegeben. Dortmund soll von einer Klausel profitieren, wonach Haaland im Jänner nur 20 Millionen Euro kosten würde. Sicher ist: Red Bull Salzburg macht mit dem Stürmer, der in der Winterpause 2018/19 um 5 Millionen Euro von FK Molde kam, ein sehr gutes Geschäft.

Er hatte sich auch auf Anraten seines Vaters Alf-Inge für Salzburg entschieden, um hier in Ruhe den nächsten Schritt in seiner Karriere machen zu können. Sein Vertrag läuft bis 2023. Im Frühjahr 2019 musste sich Haaland unter Trainer Marco Rose noch mit wenig Einsatzzeit zufrieden geben.

Dafür explodierte der physisch extrem präsente Youngster bei Neo-Coach Jesse Marsch so richtig. 16 Tore erzielte er allein in 14 Spielen der Bundesliga, obwohl er wegen Krankheit und Verletzungen relativ oft fehlte. Bei der U20-WM im Sommer hatte er zudem mit neun Toren in einem Spiel (12:0 von Norwegen gegen Honduras) für Aufsehen gesorgt.

Freund: "Man weiß nie, was kommt"

Sportdirektor Christoph Freund betonte stets, dass für Haaland im Moment Salzburg der richtige Platz sei. "Ich gehe davon aus, dass er auch im Frühjahr noch in Salzburg zu sehen sein wird", sagte der Macher von Red Bull Salzburg jüngst im SN-Interview, fügte aber auch hinzu: "Man weiß nie, was kommt."

Beim 0:2 gegen Liverpool am Dienstag blieb Haaland erstmals in der Champions League ohne Torerfolg. Nach dem zweiten Gegentor durch Mohamed Salah schleuderte er wutentbrannt eine Wasserflasche zu Boden, nach 75 Minuten wurde er ausgetauscht.

Am selben Abend fixierte Dortmund mit einiger Mühe und einem 2:1 gegen Slavia Prag den Aufstieg ins Achtelfinale. Der Ruhrpottclub liegt derzeit auf Rang drei der Bundesliga, drei Punkte hinter Mönchengladbach unter Ex-Salzburg-Coach Marco Rose. Der BVB blieb insgesamt im Herbst noch hinter den hochgesteckten Erwartungen zurück. Trainer Lucien Favre stand deshalb in der Kritik. Trotz eines 5:0 zuletzt gegen Düsseldorf wird das Fehlen eines durchschlagskräftigen Mittelstürmers beklagt. Paco Alcacér erfüllt mit bislang fünf Ligatoren die Ansprüche nicht, daher wäre die Verpflichtung eines Akteurs wie Haaland logisch.

Am Samstag trifft Red Bull Salzburg zum Abschluss der Herbstsaison in der Bundesliga auswärts auf Hartberg. Sollten die Dortmund-Gerüchte wahr sein, ist es schwer vorstellbar, dass das Sturmjuwel in der Profertil-Arena noch einmal das Red-Bull-Trikot überstreift.

