Sambia feiert Patson Daka und jubelt mit Red Bull Salzburg

Bullen-Stürmer Patson Daka ist in seiner Heimat ein Nationalheld. Mit vier Toren in der Afrika-Cup-Qualifikation erhöhte er seine Beliebtheit.

Spätestens seit der U20-Afrika-Meisterschaft im Jahr 2017 wird Patson Daka (22) in seiner Heimat Sambia als Fußball-Nationalheld gefeiert. Der Stürmer von Meister Red Bull Salzburg schoss damals als Torschützenkönig seine Mannschaft sensationell zum Titel.

Die Begeisterung in Sambia kannte keine Grenzen und alle Fans feiern mit Daka, wenn der Angreifer mit den Bullen oder der Nationalmannschaft Erfolge feiert.

So auch in den vergangenen Tagen, als Daka zusammen mit seinem Salzburger Clubkollegen, Enock Mwepu, in der Afrika-Cup-Qualifikation ...