Sambia-Power erlöste Red Bull Salzburg

Dass Salzburg gegen St. Pölten gewinnt, kam nicht überraschend. Aber erst ein Doppelschlag von Daka und Mwepu brachte die Wende.

Spielt Fußballmeister Red Bull Salzburg in der Bundesliga gegen St. Pölten, dann war es in den vergangenen Jahren meist ganz klar, wer sich als klarer Sieger feiern lassen kann. Seit dem Wiederaufstieg der Niederösterreicher 2016 haben die Salzburger von 15 Partien 13 gewonnen. Nur zwei Mal gab es ein Remis. Dabei erzielte die Truppe von Trainer Jesse Marsch 57 Tore - mehr als gegen jedes andere Bundesliga-Team. Und im Hinspiel der aktuellen Saison schossen Patson Daka und Co. die St. Pöltner gleich mit 8:2 vom Platz. Auch am Sonntag im Rückspiel des Grunddurchgangs blieb alles beim Alten: Salzburg ließ sich beim 4:1 auch durch einen Rückstand nicht aus der Fassung bringen und feierte im 16. Spiel gegen die Niederösterreicher den 14. Sieg.

Dabei konnten die Bullen den Schwung vom Einzug in das Cupfinale am vergangenen Mittwoch in der Anfangsphase der Partie nicht ganz mitnehmen. St. Pölten agierte frech und nutzte die Unaufmerksamkeiten und die schlampige Spielweise der Salzburger auch zur Führung durch Booth (12.). Die Schwächeperiode des Meisters konnte der Außenseiter aber nicht nutzen. Salzburgs Sambia-Connection machte noch vor der Pause aus dem 0:1 ein 2:1. Patson Daka traf nach einem Abwehrfehler (17.) und Enock Mwepu zeigte seine Qualitäten vor dem Tor nach einer tollen Flanke von Andreas Ulmer (33.). Salzburg hatte ab diesem Zeitpunkt das Spiel fest im Griff. Und Brenden Aaronson machte nach Vorarbeit von Zlatko Junuzovic alles klar (69.).

"Es war nicht ideal, in Rückstand zu geraten, aber die Antwort war sehr stark. Wir sind immer besser geworden. St. Pölten hat viele Duelle gewonnen. Die Frage war, wie lange sie das Niveau halten können. Nach intensiven Wochen war es ein super Tag für uns", sagte Marsch.