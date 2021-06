Sarah Zadrazil feiert Meistertitel mit Bayern München

Erster großer Titel für die Salzburger ÖFB-Teamfußballerin Sarah Zadrazil: Die St. Gilgenerin enttrohnte mit Bayern München den Serienmeister VfL Wolfsburg.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben die Dominanz des VfL Wolfsburg in der Bundesliga gebrochen und sich nach einem 4:0 gegen Eintracht Frankfurt zum vierten Mal zu deutschen Meisterinnen gekrönt. Jubeln darf auch die Salzburgerin Sarah Zadrazil: Sie holte gleich in ihrem ersten Jahr mit den Bayern einen großen Titel. Die 27-Jährige war von Turbine Potsdam zu den Münchnerinnen gestoßen und hatte vor der Saison erklärt: "Die Bayern sind die richtige Adresse, um Titel zu holen."

Erste Gratulantin war Zadrazils beste Freundin Laura Feiersinger. Die Pinzgauerin spielt bei Eintracht Frankfurt, dem Gegner in der Schlussrunde. Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer entthronte im Fernduell am letzten Spieltag die Wolfsburgerinnen nach vier Jahren durch ein souveränes 4:0 (2:0) gegen den Pokalfinalisten Eintracht Frankfurt. Simone Laudehr genoss nach ihrer Einwechslung in der 76. Minute ihre letzte Rasenzeit vor dem Ende ihrer so erfolgreichen Laufbahn.

Vor wenigen zugelassenen Zuschauern auf dem Bayern-Campus sorgte Linda Dallmann früh mit einem Doppelpack (17. Minute, 25.) für die vierte Meisterschaft nach 1976, 2015 und 2016. Laura Störzel (54. Eigentor) erhöhte unfreiwillig beim ungefährdeten Titel-Spaziergang am Sonntag sogar noch. Lea Schüller setzte dann kurz vor dem Abpfiff in der 90. Minute noch den Schlusspunkt.

Dem VfL brachte auch ein furioses 8:0 (5:0) im Parallelspiel gegen Werder Bremen nichts mehr. Der FC Bayern krönte seine fast makellose Bundesliga-Saison mit 20 Siegen, einem Remis sowie nur einer Niederlage und brachte seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Wolfsburgerinnen ins Ziel - nach dem Schlusspfiff brachen die Münchnerinnen in Jubel aus. Sarah Zadrazil, unverzichtbare Stammspielerin im Erfolgsteam, spielte durch. Ihre ÖFB-Teamkollegin Carina Wenninger wurde in der 84. Minute eingewechselt.