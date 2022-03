Sarah Zadrazil: "Für solche Spiele arbeitet man hart"

Die ÖFB-Teamspielerin aus Salzburg trifft mit dem FC Bayern in der Allianz Arena auf Paris Saint-Germain.

Große Spiele auf großer Bühne: Das gilt in dieser Woche in der Womens Champions-League der Frauen. Am Dienstag (18.45) tritt die Frauenelf des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain erstmals in der Allianz Arena an. Am Donnerstag spielen Arsenal (gegen Wolfsburg) und Juventus (gegen Lyon, jeweils live auf DAZN) ebenfalls in den großen Stadien ihrer Clubs.

Sarah Zadrazil durfte jüngst schon für einen Fototermin auf dem Rasen und in den Katakomben des Stadions die Atmosphäre schnuppern: "Eine ...