Sarah Zadrazil jubelt nach 11:1-Sieg über Meistertitel mit Bayern

Die Bayern-Frauen haben es ihren männlichen Clubkollegen gleichgetan und den deutschen Meistertitel geholt. Mit einem eindrucksvollen 11:1-Sieg gegen Potsdam in der Schlussrunde ließen die Salzburgerin Sarah Zadrazil und ihre Kolleginnen keinen Zweifel mehr aufkommen.

Vor einer Woche hatten die Bayern-Frauen mit einem 0:0 in Leverkusen den ersten Matchball noch vergeben. Der VfL Wolfsburg durfte noch einmal hoffen, am Ende war das 2:1 gegen Freiburg aber bedeutungslos. Denn Bayern München entfachte gegen Absteiger Turbine Potsdam - der Ex-Club von Sarah Zadrazil - auf dem Bayern-Campus ein Offensiv-Feuerwerk und feierten einen 11:1-Sieg. Zu den begeisterten Fans auf der Tribüne zählten die Bayern-Männer (in Lederhosen) samt Trainer Thomas Tuchel sowie der scheidende Sportchef Hasan Salihamidzic, Präsident Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Die 30-jährige St. Gilgenerin Sarah Zadrazil war in 21 von 22 Ligaspielen im Einsatz und durfte in ihrem dritten Jahr in München über den zweiten Meistertitel jubeln. Erstmals geht es für sie auch zur Feier auf den Marienplatz, die heuer gemeinsam mit den Männern steigt. 2021 war die Zeremonie coronabedingt ausgefallen.

Zum Abschied aus Frankfurt durfte auch die Saalfeldnerin Laura Feiersinger noch einmal jubeln. Die Eintracht, die als Dritter in der Champions-League-Qualifikation spielen wird, besiegte Meppen mit 6:0, Feiersinger stand am Ende ihrer fünfjährigen Frankfurter Zeit noch einmal in der Startelf. Die 30-jährige ÖFB-Teamspielerin hatte vor wenigen Tagen ihren Abschied bekannt gegeben. Ihr Ziel ist noch nicht offiziell, es soll aber zu AS Roma nach Italien gehen.