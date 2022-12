Sarah Zadrazil jubelte mit FC Bayern vor Rekordkulisse

Die Salzburgerin Sarah Zadrazil hat mit Bayern München in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Den hart erkämpften 3:1-Sieg gegen den FC Barcelona am Mittwochabend sahen 24.000 Zuschauer in der Allianz Arena.

Bayern und Barcelona halten nach vier Spieltagen nun bei je neun Punkten, Benfica Lissabon (3:1 gegen Rosengard) lauert dahinter mit sechs Zählern. Zum zweiten Mal gastierten die Bayern-Frauen im großen Stadion, das wegen der WM-Pause derzeit wenig ausgelastet ist. Im Vorjahr war im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain bereits 13.000 Fans da, diesmal wurde der Rekord deutlich überboten. Zu sehen bekamen sie auch das Wiedersehen zahlreicher Spielerinnen vom EM-Finale zwischen Deutschland und England. Neben fünf deutschen Final-Akteurinnen steht auch Georgia Stanway seit dem Sommer im Bayern-Kader, ihre Landsfrauen Lucy Bronze und Keira Walsh stehen in Diensten von Barcelona.

"Des wird heut' grausam", unkte das Mitglied einer TV-Crew kurz vor dem Anpfiff des Frauen-Champions-League-Spiels zwischen Bayern München und dem FC Barcelona. Ob er die Kälte meinte? Oder die Zuschauerkulisse, die trotz Rekord doch kaum das halbe Stadion füllte? Oder befürchtete er gar eine Abfuhr für die Münchnerinnen? Schließlich hatte es vor zwei Wochen im Hinspiel im Nou Camp eine recht deutliche 0:3-Packung gegen den Vorjahresfinalisten der Königsklasse gegeben.

Tatsächlich grausam wurde es dann, kaum dass das Match begonnen hatte, für die Katalaninnen. Klara Bühl traf schon nach dreieinhalb Minuten zum 1:0 für das Heimteam, Lina Magull legte in der 10. Minute zum 2:0 nach. Barcelona kam in der Anfangsphase kaum aus der eigenen Hälfte. Das aggressive Pressing von Sarah Zadrazil und Co. schmeckte den Gästespielerinnen gar nicht.

3:0 aus einem mustergültigen Konter

Erst nach und nach befreite sich Barcelonas Team aus der Umklammerung, gute Möglichkeiten ließ die Bayern-Defensive kaum zu. Und wenn, stand Torfrau Maria-Luisa Grohs wie ein Fels in der Brandung. So auch gleich nach Wiederbeginn, als sie bei einem Schuss von Aitana Bonmati mit einer Glanzparade reagierte. Oder in der 57. Minute, als sie einen Kopfball von Ana-Maria Crnogorcevic abfing. Das Anschlusstor schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch ein einziger Entlastungsangriff genügte den Bayern: Lea Schüller versenkte eine Flanke von Lina Magull - 3:0 (60.).

Mitten hinein in den Freudenrausch der 24.000 patzte Torhüterin Grohs erstmals. Sie ließ sich den Ball nach einem Rückpass von Barcelonas Geyse abjagen, es stand nur noch 3:1 (65.). Doch trotz Einbahnstraßen-Fußball bis zum Schluss stand die Abwehrmauer der Bayern-Frauen, in der auch Sarah Zadrazil engagiert aushalf.

Zadrazil: "Die Atmosphäre hat uns getragen"

"Unser Matchplan ist voll aufgegangen", stellte Zadrazil nach dem Match fest. "Dass Barcelona dann mehr Ballbesitz hatte, war klar. Alles in allem war es ein verdienter Sieg, wir haben die Konter stark ausgespielt. Ich bin stolz auf unser Team." Zum 0:3 im Hinspiel meinte sie: "Solche Spiele sind da, um daraus zu lernen. Wir haben heute einige Dinge besser gemacht. Die Atmosphäre hat uns auch noch getragen. Es waren heute Bonuspunkte."

Schon nächsten Donnerstag kann der FC Bayern den Aufstieg ins Viertelfinale im Auswärtsspiel bei Rosengard (SWE) fixieren. Dann wäre das Gruppenfinale am 21. Dezember gegen Benfica schon nur noch von statistischem Wert. So oder so wird dieses vorgezogene Weihnachtsfest dann wieder in intimerer Atmosphäre im Bayern-Campus steigen.

Österreichs Meister St. Pölten ist am Donnerstag daheim gegen Slavia Prag im Einsatz und will nach dem 1:0-Sieg auswärts die Chance auf den Aufstieg erhalten.