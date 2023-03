Sarah Zadrazil verlor das ÖFB-Duell mit Manuela Zinsberger

Der Traum von der Fußball-Champions-League endete für Sarah Zadrazil am Mittwoch in London. Im Viertelfinal-Rückspiel unterlag die Salzburgerin mit dem FC Bayern gegen Arsenal mit 0:2 (0:2).

Frida Maanum (20.) und Stina Blackstenius (26.) drehten früh das 0:1 aus dem Hinspiel. Das Londoner Team dominierte vor allem vor der Pause klar und hätte noch höher führen können. Erst in der zweiten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel, ohne wirklich zwingend zu werden. Zadrazil war bis zur 80. Minute im Einsatz.

ÖFB-Teamkeeperin Manuela Zinsberger im Arsenal-Tor war kaum beschäftigt, ihre Landsfrau Laura Wienroither wurde in der 78. Minute eingewechselt. Mit 1:5 unterlag AS Roma mit ÖFB-Verteidigerin Carina Wenninger vor 55.000 Zuschauern beim FC Barcelona (Hinspiel 0:1).

Für die Bayern war es die erste Niederlage nach 14 ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie. Das Hinspiel hatten die Münchnerinnen gegen Arsenal 1:0 gewonnen.

Im Emirates Stadium von London standen die Münchnerinnen früh unter Druck. Trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Arsenals Kapitänin Kim Little nach nur zwölf Minuten dominierten die Gastgeberinnen weite Teile der ersten Halbzeit. Maanums Traumtor aus gut 20 Metern nach Leah Willamsons Vorarbeit per Hacke war der Höhepunkt einer Partie, die Arsenal schon zur Pause hätte entscheiden können. Die sonst so abwehrstarken Münchnerinnen hatten angesichts der zahlreichen WFC-Chancen Glück, dass lediglich Blackstenius noch per Kopf traf.

Auch in der zweiten Halbzeit tat sich die Auswahl von Trainer Alexander Sraus gegen das englische Topteam schwer, kam kaum zu Torgelegenheiten. Arsenal nahm zwar etwas Tempo heraus, blieb aber spielbestimmend. Weil Caitlin Foord nach etwas über 70 Minuten frei vor Bayern-Torhüterin Maria Luisa Grohs das 3:0 vergab, durften die Gäste noch hoffen. Allerdings konnten auch die in der Schlussphase eingewechselten Sydney Lohmann und Emelyne Laurent ihr Team nicht mehr in die Verlängerung retten.

Am Donnerstag spielen Wolfsburg - Paris SG (Marina Georgieva, Hinspiel 1:0) und Chelsea - Lyon (1:0).