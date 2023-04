Sarah Zadrazil verteidigt mit FC Bayern Tabellenführung

Eine Woche nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg haben die Fußballerinnen des FC Bayern München ihre Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt.

Das Team von Trainer Alexander Straus setzte sich am Sonntag in einer lange zähen Partie mit 2:0 (0:0) beim Abstiegskandidaten SV Meppen durch. Kapitänin Lina Magull (50. Minute) und die englische Europameisterin Georgia Stanway (Handelfmeter/65.) erzielten vor der Meppener Rekordkulisse von 3685 Zuschauern die Tore für die Gäste, die unter der Woche im Champions League-Viertelfinale beim WFC Arsenal ausgeschieden waren. ÖFB-Teamspielerin Sarah Zadrazil aus St. Gilgen spielte durch.

Titelverteidiger Wolfsburg bleibt nach einem 8:0-Kantersieg gegen Werder Bremen mit einem Punkt Rückstand auf den FC Bayern Zweiter.

Die Bayern-Frauen blieben damit auch im sechsten Liga-Spiel in Serie ohne Gegentor. Dabei musste der dreifache deutsche Meister auf die deutschen Nationalspielerinnen Giulia Gwinn, Linda Dallmann, Carolin Simon und Maximiliane Rall verzichten. Sydney Lohmann traf in der ersten Halbzeit den Pfosten für die deutlich überlegenen Münchnerinnen, die in der Offensive lange keine Mittel fanden.

Untätig blieb die Saalfeldnerin Laura Feiersinger: Das für Samstag angesetzte Verfolgerduell ihres Clubs Eintracht Frankfurt mit Hoffenheim, die beide auf den dritten Rang und die Teilnahme an der Königsklasse hoffen, war wegen der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden.