Sarah Zadrazil verteidigte mit Bayern-Frauen Tabellenführung

In der deutschen Fußball-Bundesliga der Frauen liegt Bayern München auch drei Runden vor Schluss noch voran. Beim 2:1 auswärts gegen Essen mussten Sarah Zadrazil und Co. aber zittern.

Nach einer Roten Karte für Saki Kumagai beim Stand von 2:0 mussten die Bayern-Frauen bei dem Match am Samstag in Unterzahl spielen. Essen gelang rasch der Anschlusstreffer, doch der Tabellenführer brachte die drei Punkte ins Trockene. Sarah Zadrazil spielte durch. Verfolger Wolfsburg hatte am Sonntag keine Probleme. Der Champions-League-Finalist rückte durch einen 6:1-Sieg gegen den 1. FC Köln wieder auf einen Punkt an die Bayern heran. Die drei letzten Gegner für die Münchnerinnen heißen Hoffenheim, Leverkusen und Potsdam.

Eintracht Frankfurt mit der Saalfeldnerin Laura Feiersinger (ab 79.) bleibt nach einem 3:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen Dritter.