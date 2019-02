Sarah Zadrazil war Gast auf Neymars Geburtstagsfeier

Mit 200 Gästen feierte der brasilianische Fußball-Superstar Neymar in Paris seinen 27. Geburtstag. Unter ihnen war auch die Salzburger Nationalspielerin Sarah Zadrazil.

Das Motto der Feier lautete "Nuit Rouge". Ganz in Rot erschien auch Sarah Zadrazil, die via Instagram ein Selfie mit Neymar postete und damit ein "Life Goal" abhaken konnte. Insgesamt 200 Gäste waren zu der Feier im Pavillon Gabriel geladen, darunter Freunde wie der Surfstar Gabriel Medina und Teamkollegen des PSG-Stars wie Thiago Silva, Kylian Mbappe, Gianluigi Buffon oder Alphonse Areola sowie Trainer Thomas Tuchel.

Sarah Zadrazil, so wie Neymar Werbebotschafterin von Red Bull, startet am kommenden Wochenende mit ihrem Club Turbine Potsdam in die Frühjahrssaison der deutschen Bundesliga. Erster Gegner des Tabellenvierten ist in einem Nachtragsspiel auswärts SC Sand.

Quelle: SN