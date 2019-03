Schalke 04 blamierte sich mit 0:4-Pleite gegen Düsseldorf

Der kriselnde deutsche Fußball-Bundesligist Schalke 04 ist am Samstag noch tiefer ins Schlamassel getaumelt. Vor eigenem Publikum ging S04 gegen Fortuna Düsseldorf 0:4 unter. Bayern München besiegte Mönchengladbach mit einem klaren 5:1. Eintracht Frankfurt rang Hoffenheim in der Nachspielzeit mit 3:2 nieder. RB Leipzig setzte sich beim 1. FC Nürnberg mit 1:0 durch.

Dodi Lukebakio brachte Düsseldorf per Elfmeter (35.) in Front, Dawid Kownacki erhöhte in der 62. Minute. Gegen eine dann schon ziemlich ramponierte Abwehr legten Benito Raman (68.) und erneut Kownacki noch zweimal nach. Der Fortuna fehlte der erkrankte Kevin Stöger, Markus Suttner blieb auf der Ersatzbank.

Nach dem sechsten Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg wird die Luft für Schalke-Trainer Domenico Tedesco immer dünner. Nach dem Match verabschiedete sich der 33-Jährige schon einmal lange und gestenreich vom Publikum. Die "Königsblauen", bei denen Guido Burgstaller bis zur 61. Minute spielte, stehen nach 24 Runden auf dem 14. Tabellenplatz. Düsseldorf ist Elfter und hat sich - im Gegensatz zu Schalke - wohl aller Abstiegssorgen entledigt.

Aufsichtsratschef Clemens Tönnies schloss nach der desolaten Leistung des FC Schalke 04 einen schnellen Trainerwechsel aus. "Der neue Sportvorstand wird sich am Dienstag vorstellen und sich zur Lage äußern. Ich werde jetzt nicht Trainer aus- oder einstellen", sagte Tönnies mit Blick auf Coach Domenico Tedesco.

Bayern schloss nach Punkten zu Spitzenreiter Borussia Dortmund auf. Nach dem 5:1-Erfolg in Mönchengladbach steht der Titelverteidiger wie die Borussia nach 24 Runden bei 54 Punkten. Lediglich die um zwei Treffer bessere Tordifferenz gibt noch den Ausschlag für den BVB. David Alaba fehlte den Bayern wegen einer Sehnenreizung.

Der Serienmeister legte einen Blitzstart hin und ging durch Javi Martinez in Führung. Der Spanier war in der zweiten Minute nach einem Eckball per Kopf zur Stelle. Davor hatte er sich mit einem Rempler Platz verschafft, der Video-Schiedsrichter nahm jedoch von einer Intervention Abstand. Thomas Müller staubte in der elften Minute nach Gnabry-Hereingabe in Torjäger-Manier zum 2:0 ab.

Gladbach spielte sich aber zurück in die Partie und schaffte durch Lars Stindel (37.) den Anschluss. Doch praktisch mit Wiederanpfiff stellte Robert Lewandowski (47.) den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Die Heimmannschaft hatte danach zwar ihre Möglichkeiten, letztlich fehlte aber die Durchschlagskraft, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Auf der Gegenseite trafen Serge Gnabry (75.) und Lewandowski (91./Elfmeter) noch ins Netz. Gladbach (43 Punkte) musste Platz drei an RB Leipzig abtreten. Die Leipziger gewannen am Samstag beim Schlusslicht 1. FC Nürnberg mit 1:0. Für Robert Lewandowski waren es am Samstag die Treffer 194 und 195 in der Bundesliga. Damit zog er in der Rangliste der erfolgreichsten ausländischen Torschützen mit dem Führenden Claudio Pizarro aus Peru gleich.

Frankfurt ging gegen Hoffenheim in der 20. Minute durch den Kroaten Ante Rebic in Führung, Ex-Rapidler Joelinton (43.) traf vor der Pause zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel sorgte Ishak Belfodil (60.) für den zweiten Treffer, in der 88. Minute traf Sebastien Haller gegen mittlerweile numerisch unterlegene Hoffenheimer zum Ausgleich. Auch in der langen Nachspielzeit stürmte die Mannschaft von Trainer Adi Hütter unermüdlich weiter, so gelang Goncalo Paciencia in der 96. Minute der Siegestreffer.

Frankfurt, im Kalenderjahr 2019 weiter ungeschlagen, verbesserte sich im Klassement auf Rang fünf, auf dem neunten Platz steht Hoffenheim. Bei der Eintracht, die am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League Inter Mailand empfängt, spielte Martin Hinteregger im Abwehrzentrum durch. Bei den Gästen waren Florian Grillitsch und Stefan Posch über die gesamte Matchdauer im Einsatz.

Leipzig rückte dank des Auswärtssieges gegen Schlusslicht Nürnberg, Goldtorschütze war Lukas Klostermann in der 40. Minute, zumindest vorläufig auf den dritten Platz. Konrad Laimer war bis zum Schlusspfiff im Einsatz, Marcel Sabitzer bis zur 92. Minute, Stefan Ilsanker kam im Finish in die Partie. Bei Nürnberg fehlte Innenverteidiger Georg Margreitter weiter verletzungsbedingt, Lukas Jäger blieb auf der Ersatzbank.

Beim 2:0-Sieg von Bayer Leverkusen gegen Freiburg halfen Julian Baumgartlinger und ab der 22. Minute Aleksandar Dragovic tatkräftig mit. Für die Breisgauer spielte Philipp Lienhart durch. Leverkusen ist hinter Frankfurt Sechster. Mit Valentino Lazaro fuhr Hertha BSC einen 2:1-Heimsieg gegen Mainz 05 ein. Karin Onisiwo (bis 65.) blieb bei den Gästen diesmal glücklos.

