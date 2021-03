Schalke bei Trainerdebüt von Grammozis nur 0:0 gegen Mainz

Der FC Schalke 04 hat auch unter Neo-Trainer Dimitrios Grammozis in der deutschen Fußball-Bundesliga keinen Befreiungsschlag geschafft. Die Gelsenkirchner kamen am Freitag beim Debüt des Nachfolgers von Kurzzeit-Coach Christian Gross zu Hause gegen den FSV Mainz 05 über ein torloses Remis nicht hinaus. Das mittlerweile neun Ligaspiele sieglose Schlusslicht konnte somit den Acht-Punkte-Rückstand auf die von Rang 17 auf 16 vorgestoßenen Mainzer in der 24. Runde nicht verkürzen.

SN/APA (dpa)/Guido Kirchner Nur einen Punktgewinn gab es für Dimitrios Grammozis beim Debüt