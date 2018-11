Schalke 04 ist dank Guido Burgstaller in der Champions League voll auf Aufstiegskurs. Der ÖFB-Teamstürmer war beim 2:0 gegen Galatasaray Istanbul am Dienstag mit seinem Premierentor in der "Königsklasse" und einem Assist herausragend. Als Lohn gab es viel Lob, auch vonseiten der Medien. Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" ("WAZ") verglich den 29-Jährigen gar mit dem spanischen Ex-Superstar Raul.

SN/APA (dpa)/Ina Fassbender Schalke-Torschützen Burgstaller und Uth