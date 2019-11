Schalke nach 2:1 gegen Union Berlin punktgleich mit Leader

Schalke 04 ist in der deutschen Fußball-Bundesliga zumindest bis Sonntag nach Punkten mit Tabellenführer Borussia Mönchengladbach gleichgezogen. Die Gelsenkirchner setzten sich am Freitagabend zum Auftakt der 13. Runde gegen Aufsteiger Union Berlin mit 2:1 durch und verbesserten sich zumindest für einen Tag auf Rang zwei. Schalke ist nach dem zweiten Sieg in Folge schon fünf Partien ungeschlagen.

