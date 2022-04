Schalke übernimmt Tabellenführung dank Last-Minute-Tor

Schalke 04 hat im spannenden Aufstiegsrennen der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga zwei Spiele vor Saisonende dank eines Last-Minute-Treffers von Simon Terodde die Tabellenführung übernommen. Die "Königsblauen" setzten sich am Freitag nach einem Doppelpack des Torjägers beim SV Sandhausen noch mit 2:1 (0:0) durch. Terodde traf in der 71. Minute und spitzelte den Ball in der Nachspielzeit (91.) beim Stand von 1:1 über die Linie.

SN/APA/dpa/Uwe Anspach Terodde lässt Schalke wieder jubeln