"Schande" und "Albtraum": Harsche Kritik an Arnautovic nach China-Transfer

Der Wechsel von Österreichs Fußball-Teamspieler Marko Arnautovic ist laut britischen Medienberichten durch. Der 30-Jährige geht um 25 Millionen Euro von West Ham United zu Shanghai SIPG. Fußballexperten auf der Insel lassen kein gutes Haar am Verhalten des Kickers.

65 Spiele mit 22 Toren stehen für Arnautovic in seinen zwei Jahren beim Londoner Club zu Buche. Das Verhältnis zum Arbeitgeber war aber spätestens seit dem vergangenen Winter kompliziert. Bereits damals wollte der Österreicher nach China, am Ende einigte er sich mit dem Club auf eine Vertragsverlängerung. Zuletzt drängten Trainer Manuel Pellegrini und Mitspieler im Sinne des Mannschaftsklimas auf einen Abgang des Offensivspielers. Arnautovics Bruder und Berater Danijel hat die Stimmung mit scharfer Kritik an West Ham noch zusätzlich angeheizt. Sein Bruder werde wie eine Ware behandelt, er sei aber "keine Kuh oder ein Pferd, das man zum Markt bringt".

Auch unter englischen Fußballexperten herrscht Unmut über Arnautovic. Arsenal-Legende Ray Parlour sagte: "Er war eine Schande. Das ist nicht die Art, wie man sich verhält. Er wird nach China gehen und nie wieder von ihm hören."

Der ehemalige West-Ham-Kapitän Kevin Nolan findet, der Club tue gut daran, sich so rasch wie möglich von Arnautovic zu trennen: "Er war ein Albtraum im Umgang. Wenn es nicht so lief, wie er wollte, hat er das gezeigt und jeden wissen lassen", zeigte sich Nolan gut informiert über die Vorgänge in der Kabine.

Shanghai SIPG ist derzeit Dritter der chinesischen Super League und im Viertelfinale der asiatischen Champions League vertreten. Den Medizincheck soll Arnautovic bereits am Freitag absolviert haben. Shanghai SIPG befindet sich derzeit auf Trainingslager in der Schweiz.

Quelle: SN