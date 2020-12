Schicksalsspiel in der Champions League: Atlético Madrid ist in Salzburg gelandet

Mit einem Sieg gegen den spanischen Topclub Atlético Madrid würde Red Bull Salzburg am Mittwochabend zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in das Achtelfinale der Fußball-Champions-League einziehen. Die favorisierten Gäste aus Madrid sind am Dienstagnachmittag in der Mozartstadt gelandet.

Um etwa 14:45 Uhr setzte die Maschine mit dem spanischen Tabellenführer an Bord auf der Landebahn am Flughafen Salzburg auf. Spieler und Staff machten sich auf den Weg zum Mannschaftsbus. Trainer Diego Simeone wirkt bereits fokussiert. Einige Fans erwarteten sehnsüchtig die Ankunft ihrer Stars. Mit dem Bus ging es schließlich ins Mannschaftshotel.