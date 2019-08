Schlägereien und Warnschüsse vor CL-Play-off-Spiel in Bern

Schlägereien mit Verletzten haben am Mittwochabend das Play-off-Spiel zur Champions League zwischen dem Schweizer Fußballmeister Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad (2:2) überschattet. Beim Marsch von mehreren hundert serbischen Fans zum Stadion seien mehrere Personen tätlich angegriffen worden, berichtete die Kantonspolizei am Donnerstag in der Früh. Sie habe Warnschüsse abgeben müssen.

SN/APA (KEYSTONE)/PETER KLAUNZER Das Spiel zwischen Young Boys und Roter Stern ging 2:2 aus