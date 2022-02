Schlag auf Schlag: Auf Red Bull Salzburg wartet ein heißer Februar

Fußballmeister Red Bull Salzburg steht bereits zum Saisonauftakt vor intensiven Wochen. Nach dem Auftakt im ÖFB-Cup geht es für die Jaissle-Elf in Topspielen gleich Schlag auf Schlag.

Ab Freitag rollt in Österreich wieder der Ball. Zum Auftakt steht das Viertelfinale im Fußball-Cup auf dem Programm. Das Motto heißt: Alle jagen Titelverteidiger Red Bull Salzburg. Die Bullen haben in den vergangenen Jahren den ÖFB-Cup dominiert wie selten ein Team zuvor. Acht Mal in Folge sind die Salzburger seit der Saison 2013/14 in das Finale eingezogen. Dabei wurden sieben Titel gewonnen. Am Sonntag versucht als erster Club der LASK, diese unglaubliche Erfolgsserie der Truppe von Trainer Matthias Jaissle zu ...