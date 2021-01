"Schlimme Verletzung": Verdacht auf Kreuzbandriss bei ÖFB-Kapitän Baumgartlinger

Im Bundesligaspiel seines Clubs Bayern Leverkusen gegen Wolfsburg am Samstag musste Julian Baumgartlinger verletzt vom Platz gebracht werden. Es besteht Verdacht auf Kreuzbandriss.

Das könnte große Sorgen für Teamchef Franco Foda und das Aus der EURO-Träume für Julian Baumgartlinger bedeuten: In der 80. Minute des Spiels Leverkusen - Wolfsburg (0:1) verdrehte sich der ÖFB-Legionär das Knie. Minutenlang musste er behandelt und dann von Betreuern gestützt vom Platz gebracht werden. Beobachter vermuteten einen Kreuzbandriss. Bayer-Trainer Peter Bosz sagte nach dem Spiel: "Bei Julian habe ich Angst, dass es eine schlimme Verletzung ist. Wir müssen das MRT abwarten." Eine offizielle Diagnose steht noch aus. Für Österreichs Nationalteam sollte der 82-fache Teamspieler Ende März in der WM-Qualifikation gegen Schottland, die Färöer und Dänemark antreten. Im Juni steht die EM auf dem Programm, es wäre Baumgartlingers zweite Endrunde nach 2016.

Der 33-jährige Salzburger war in der Partie erst kurz zuvor eingewechselt worden. Baumgartlinger ist in seiner bisherigen Karriere von schweren Verletzungen weigehend verschont geblieben, sieht man von einer Meniskusverletzung 2013/14 ab. In der laufenden Saison spielt er bei Trainer Peter Bosz eine wichtige Rolle im defensiven Mittelfeld. Leverkusen kämpft an der Spitze mit und ist in der Europa League in der K.o.-Phase im Frühjahr mit dabei.

Nicht nur Leverkusen verlor am Samstag Boden auf Tabellenführer Bayern München. Auch der Tabellenzweite RB Leipzig musste mit einer 2:3-Niederlage bei Mainz eine Enttäuschung hinnehmen. Die Bayern (am Sonntag gegen Schalke) können ihren Vorsprung auf sieben Punkte ausbauen.

