Schnelligkeit von Karim Adeyemi bringt Red Bull Salzburg Millionen

Spätestens Ende der Saison wird Karim Adeyemi Salzburg verlassen. Dann wird sich die Clubkasse wieder füllen. Einige europäische Topclubs haben den Angreifer auf ihrem Wunschzettel.

Salzburg-Torjäger Karim Adeyemi hat seinen Platz in den Rekordbüchern der Champions League sicher. Nicht weil er in den ersten beiden Runden der Königsklasse des europäischen Fußballs jeweils zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Sondern weil es bisher noch keinem Profi gelungen ist, in den ersten beiden Runden vier Elfmeter herauszuholen. Und drei davon hat der deutsche Nationalspieler verwertet. Aufgrund seiner Schnelligkeit und Beweglichkeit ist Adeyemi beim Salzburger Konterspiel kaum mit regulären Mitteln in den Griff zu bekommen. Auch Salzburgs Spielanlage ...