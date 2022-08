Schöpf unterschreibt bei Vancouver Vertrag bis 2024

Alessandro Schöpf setzt seine Fußball-Karriere in Kanada fort. Der 32-fache ÖFB-Teamspieler unterzeichnete am Mittwoch beim Vancouver Whitecaps FC einen bis 2024 gültigen Vertrag. Der Club hat zudem eine Option für eine einjährige Verlängerung. Der 28-jährige Tiroler, der als erster Österreicher überhaupt in Vancouver sein Glück versucht, war zuletzt bei Arminia Bielefeld tätig und verließ den Club nach dem Abstieg aus der deutschen Bundesliga ablösefrei.

SN/APA/AFP/INA FASSBENDER Schöpf hat in Kanada eine neue Herausforderung gefunden