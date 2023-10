Salzburger Schwab schießt PAOK in Conference League zum Sieg

Stefan Schwab hat am Donnerstag in der Fußball-Conference-League die Aufholjagd von PAOK Saloniki erfolgreich abgeschlossen. Der langjährige Rapid-Profi aus Saalfelden verwandelte beim 3:2-Sieg der Griechen in Aberdeen in der 96. Minute einen Elfmeter zum Siegestor. PAOK gewann damit auch das dritte Spiel und führt die Tabelle mit neun Punkten vor Eintracht Frankfurt (6), das HJK Helsinki 6:0 abfertigte, sowie Aberdeen und HJK (je 1) an.

BILD: SN/AP Jubel um Stefan Schwab (Nr. 22).

Aberdeen war durch Tore in der 50. und 58. Minute 2:0 in Führung gelegen, Kiril Despodov (73.) und Vierinha (84.) glichen aus. Nach einem Handspiel behielt Schwab in der Nachspielzeit die Nerven und schickte beim Elfmeter den Torhüter in die falsche Ecke. Während Schwab durchspielte, kam sein PAOK-Teamkollege Thomas Murg nicht zum Einsatz.