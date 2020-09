Schwab verpasste mit PAOK Saloniki die "Königsklasse"

Der frühere Rapid-Kapitän Stefan Schwab hat die Teilnahme an der Fußball-Champions-League verpasst. Der Salzburger Mittelfeldspieler bezog zuhause wie auswärts eine 1:2-Niederlage (Gesamt 2:4) gegen den russischen Club Krasnodar und spielt daher wie sein Ex-Club in der Europa League. Neben Salzburg und Krasnodar schaffte am Mittwoch noch der dänische Club FC Midtjylland (4:1 gegen Slavia Prag) den Sprung in die finanziell äußerst lukrative Eliteliga.

Quelle: APA