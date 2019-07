Schweden nach 2:1 über Deutschland im Frauen-WM-Semifinale

Schweden und die Niederlande sind am Samstag ins Semifinale der Frauen-Fußball-WM in Frankreich eingezogen. Die Niederländerinnen gewannen gegen Italien in Valenciennes 2:0, wenig später schalteten die Skandinavierinnen in Rennes Deutschland mit 2:1 aus. Die beiden Sieger treffen in der Vorschlussrunde am Mittwoch in Lyon aufeinander, tags zuvor steigt das Halbfinale zwischen England und den USA.

SN/APA (AFP)/LOIC VENANCE Das entscheidende Tor gelang der Schwedin Stina Blackstenius