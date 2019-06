Schweden und Niederlande siegten bei WM-Auftakt mit Mühe

Ex-Vizeweltmeister Schweden und Europameister Niederlande haben bei der Frauen-Fußball-WM in Frankreich mühevolle Auftaktsiege gefeiert. Die Skandinavierinnen kamen in ihrem Auftaktmatch der Gruppe F am Dienstag in Rennes zu einem späten 2:0 (0:0)-Erfolg gegen Chile. Die Treffer für die insgesamt überlegenen Schwedinnen erzielten Kosovare Asllani (83. Minute) und Madelen Janogy (90.+4).

SN/APA (AFP)/DAMIEN MEYER Schweden feierte gegen Chile einen späten 2:0-Erfolg