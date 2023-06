Schwedens Fußballerinnen erlebten demütigende Nackt-Untersuchung

Die Kickerinnen mussten vor der WM 2011 zum Geschlechtstest per Augenschein antreten. Das enthüllte eine der damaligen Aktiven nun in ihrer Biografie.

Vor der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland sollen sich Spielerinnen aus Schweden bei einem Geschlechtstest entblößt haben müssen. Bei der körperlichen Untersuchung sollte kontrolliert werden, ob alle Fußballerinnen tatsächlich Frauen sind, berichtet laut dem britischen "Guardian" die ehemalige schwedische Nationalspielerin Nilla Fischer. Der Bericht beruht auf Enthüllungen aus der vergangenen Freitag erschienenen Biografie der 38-Jährigen.

Wie sie in ihrem Buch "Jag sa inte ens hälften" ("Ich habe nicht mal die Hälfte gesagt"), aus dem der englische "Guardian" zitiert, schreibt, musste sie sich vor einer Physiotherapeutin ausziehen. Diese habe dann einen Arzt, der mit dem Rücken zur Szenerie vor der Tür stand, informiert. "Es war eine extrem seltsame Situation und alles andere als angenehm", erinnert sich Fischer an die "demütigende" Prozedur. Die Geschlechtstests waren auf Betreiben der FIFA durchgeführt worden, weil vor der WM mehrere Nationen den Vorwurf erhoben hatten, in der Mannschaft von Äquatorialguinea spielten auch Männer mit.

In der Mannschaft sei zuvor diskutiert worden, ob man den eigenartigen Test verweigern sollte. Doch keine der Spielerinnen habe ihre Chance auf die WM-Teilnahme aufs Spiel setzen wollen: "Also brachten wir es hinter uns, egal wie krank und demütigend es auch sein mochte."

Wie der "Guardian" weiter berichtet, hat die FIFA in einem Statement mitgeteilt, dass sie die Enthüllungen "zur Kenntnis genommen" habe.

Der damalige schwedische Mannschaftsarzt, Mats Börjesson, bestätigte die Kontrollen gegenüber der schwedischen Zeitung "Aftonbladet". Er hielt den Zweck der Untersuchungen für vertretbar. Die FIFA tue so etwas nicht, um gemein gegen irgendjemanden sein zu wollen: "Es ging darum, dass nicht jemand sich einen unerlaubten Vorteil verschafft." Der Weltverband hatte den Test erst zwei Wochen vor Turnierbeginn eingefordert und den Verbänden freie Wahl bei der Methode gelassen. Warum die Schweden nicht einen DNA-Test oder ähnliches anwendeten, blieb unklar.