Schwedinnen holten bei Frauenfußball-WM Platz drei

Schweden hat sich bei der Frauen-Fußball-WM in Frankreich Platz drei gesichert. Die Skandinavierinnen setzten sich am Samstag im Duell der zwei Halbfinal-Verlierer gegen England mit 2:1 (2:1) durch. Kosovare Asllani (11.) und Sofia Jakobsson (22.) erzielten in Nizza frühe Tore für die Schwedinnen, danach kam England auf. Fran Kirby (31.) gelang jedoch nur noch der Anschlusstreffer.

SN/APA (AFP)/VALERY HACHE Schwedinnen feiern nach 2:1-Sieg über England im Spiel um Platz drei