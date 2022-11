Schweiz verliert einziges WM-Testspiel gegen Ghana 0:2

Die Schweiz hat ihr einziges Testspiel vor der am Sonntag beginnenden Fußball-WM verloren. Das Team von Murat Yakin unterlag am Donnerstag in Abu Dhabi dem ebenfalls für die WM qualifizierten Ghana 0:2 (0:0). Beim Comeback von Torhüter Yann Sommer nach einmonatiger Verletzungspause sah die Defensive der Eidgenossen bei den Toren von Mohammed Salisu (70.) und Antoine Semenyo (74.) nicht gut aus.

SN/APA/KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Okafor (R) kam nach der Pause und vergab eine gro§e Chance