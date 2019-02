Sebastian Gishamer: Ein Mann für heikle Aufgaben steigt auf

Die Salzburger Sebastian Gishamer und Marina Aufschnaiter sind die neuen FIFA-Schiedsrichter.

Giftige Atmosphäre auf den Rängen, hochmotivierte Amateure gegen talentierte Jungprofis auf dem Rasen: Eine brisantere Partie als Austria Salzburg gegen die Red Bull Juniors konnte es im regionalen Fußball im Sommer 2011 kaum geben. Der Schiedsrichter, der diese heikle Aufgabe im "Hexenkessel Maxglan" ruhig und souverän über die Bühne brachte, war gerade 22 Jahre alt. Die damaligen Prognosen, dass aus Sebastian Gishamer einmal ein Top-Referee werden würde, waren nicht verfehlt: Heute, Samstag, erhält der 30-jährige Salzburger das FIFA-Abzeichen überreicht. Gemeinsam mit der Walserin Marina Aufschnaiter gehört er zu den neuen internationalen Schiris des ÖFB.

So logisch sei der Sprung an die Spitze freilich nicht gewesen, schränkt Gishamer ein: "Es gehört neben Wille und Einsatz auch eine Portion Glück dazu, und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Man denkt als junger Schiedsrichter nicht gleich an Weltmeisterschaften oder die Champions League. Das hat sich Schritt für Schritt ergeben." Am Beginn stand beim gebürtigen Bürmooser, der jetzt in Seekirchen lebt, 2004 ein Einsteigerkurs, in dem der ebenso talentierte Christopher Jäger saß. Der stieg bereits im Vorjahr in die Riege internationaler Referees auf. Die Lehrmeister wie Ex-Bundesligaschiri Richard Heugenhauser oder der damalige Obmann Udo Kratzer müssen viel richtig gemacht haben.

Ein Erfolgsrezept von Sebastian Gishamer: Je höher die Liga, desto genauer die Vorbereitung. "Man informiert sich über Spielsysteme, Tabellensituation, welche Charaktere dabei sind. Aber man weiß vor dem Anpfiff nie, was passieren wird", erklärt er.

Schon 2012 stieg der Bauingenieur in die zweithöchste Spielklasse auf, 2017 in die Bundesliga. Der Schritt zum FIFA-Wappen nach nur 19 Einsätzen ganz oben zeigt, dass ihm die Schiedsrichter-Chefs viel zutrauen. Gishamer gilt als einer der fittesten unter den Unparteiischen. Das kam ihm auch beim Einführungskurs für neue FIFA-Referees diese Woche in Portugal zugute.

Eine Umstellung wird jedenfalls auch die intensivere zeitliche Beanspruchung. Als selbstständiger Bauingenieur ist er sein eigener Chef, aber ihm ist bewusst: "Da gibt es künftig sicher mehr zu managen."

Die 29-jährige Marina Aufschnaiter hat einen fliegenden Wechsel unternommen: Von der Rekordtorjägerin bei Bundesligist Hof ins Schiedsrichter-Fach. "Als aktive Spielerin wäre ich nie dorthin gekommen, wo ich jetzt als Schiedsrichterin bin", sagt die gebürtige Pinzgauerin. Auch sie wurde in Portugal auf die kommenden Aufgaben vorbereitet. Dort war die deutsche Schiedsrichter-Pionierin Bibiana Steinhaus, die sogar Spiele in der Männer-Bundesliga pfeifen darf, eine der Instruktorinnen. "Sie ist mein großes Vorbild", sagt Aufschnaiter. Ähnlich ambitioniert ist auch eine ihrer österreichischen Kolleginnen bereits unterwegs: Sara Telek aus Wien wird im Frühjahr als erste Frau überhaupt als Bundesliga-Assistentin fungieren.

Salzburg ist so stark vertreten wie schon lange nicht: Neben Gishamer, Jäger und Aufschnaiter gehören auch die Assistenten Roland Riedel und Christian Rigler sowie Futsal-Schiedsrichter Patrick Porkert weiterhin zur Riege der FIFA-Schiris.

Österreichs FIFA-Schiedsrichter 2019

FIFA-Schiedsrichter (7 - neu 1):

Mag. Harald Lechner (Wien, 36), Robert Schörgenhofer (Vorarlberg, 45), Manuel Schüttengruber (Oberösterreich, 35), Alexander Harkam (Steiermark, 37), Julian Weinberger (Wien, 33), Christopher Jäger (Salzburg, 33), Ing. Sebastian Gishamer (Salzburg, 30).

FIFA-Schiedsrichterassistenten (10):

Roland Brandner (Oberösterreich, 40), DI Maximilian Kolbitsch (Wien, 33), Roland Riedel (Salzburg, 30), Andreas Staudinger (Tirol, 32), Andreas Heidenreich (Wien, 34), Robert Steinacher (Steiermark, 29) DI Dr. Andreas Witschnigg (Kärnten, 35), Markus Gutschi (Vorarlberg, 40), Mag. (FH) Stefan Kühr (Oberösterreich, 33), DI Christian Rigler (Salzburg, 32).

FIFA-Schiedsrichterinnen (2 - neu 1):

Barbara Poxhofer, MA (Niederösterreich, 33), Marina Aufschnaiter (Salzburg, 30).

FIFA-Schiedsrichterassistentinnen (3):

Cindy Zeferino de Oliveira (Vorarlberg, 41), Biljana Iskin (Vorarlberg, 37), Sara Telek (Wien, 30).

FIFA-Futsal-Schiedsrichter (2):

Gerald Bauernfeind (Steiermark, 37), Patrik Porkert (Salzburg, 34).