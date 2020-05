Sechs positive Corona-Tests bei den Premier-League-Clubs

In den 20 Clubs der englischen Fußball-Premier-League sind sechs Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, wurden in der ersten Test-Runde am Sonntag und Montag insgesamt 748 Spieler und Mitglieder des Trainer- und Betreuerstabs untersucht. Die Namen der positiv Getesteten, die für sieben Tage in Quarantäne müssen, nannte die Premier League nicht.

SN/ap/pa/peter byrne Hochsicherheitstrakt: Das Trainingsgelände des FC Liverpol in Melwood ist von einer hohen Mauer umgeben.