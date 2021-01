Serie A: Inter schießt sich gegen Juve an die Tabellenspitze

Juventus Turin droht nach neun Meistertiteln in Serie entthront zu werden. Der Rekordmeister verlor am Sonntag in der italienischen Fußball-Meisterschaft auswärts gegen Inter Mailand 0:2 und liegt kurz vor Halbzeit der Meisterschaft sieben Punkte hinter den beiden punktegleich führenden Mailänder Clubs Inter und Milan.

Elf Tage, nachdem sich Juventus dank einem 3:1 gegen Leader Milan im Giuseppe-Meazza-Stadion nach einem verhaltenen Saisonstart zurückgemeldet hatte, kassierte der Serienmeister an selber Stätte einen Rückschlag. Arturo Vidal ebnete in der 12. Minute mit einem wuchtigen Kopfball zum 1:0 dem Heimteam den Weg zum Sieg im "Derby d'Italia". Der italienische Teamspieler Nicolo Barella traf kurz nach der Pause mit einem satten Schuss unter die Latte zum 2:0 (52.). Während Inter in der Tabelle zumindest für 24 Stunden zum Stadtrivalen Milan aufschloss, musste Juventus Napoli vorbeiziehen lassen. Die Süditaliener feierten gegen die kriselnde Fiorentina einen 6:0-Kantersieg. Quelle: Apa/Sda