Juve will nach Punkte-Abzug vor oberstes Sportgericht ziehen

Juventus Turin will gegen den heftigen Punktabzug vorgehen, den das Verbandsgericht wegen Bilanzfälschung gegen Italiens Fußball-Rekordmeister verhängt hat. Wie der Verein in der Nacht auf Samstag mitteilte, werde er das oberste Sportgericht des Italienischen Olympischen Komitees (CONI) anrufen. Den Turinern waren am Freitag 15 Punkte in der laufenden Serie A gestrichen worden. Von einem "Erdbeben in der Meisterschaft" schrieb die "Gazzetta dello Sport".

SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO Allegri findet sich mit seinem Team plötzlich im Tabellen-Mittelfeld