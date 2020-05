Serie A und spanische Topligen starten in Gruppentraining

Die Top-Fußballer in Italien und Spanien freuen sich auf dem Weg zurück in den "normalen" Meisterschaftsbetrieb auf den nächsten Schritt: Sowohl in der Serie A als auch in den zwei obersten Ligen Spaniens beginnt inmitten der Coronavirus-Pandemie am Montag zumindest einmal wieder das Gruppentraining. In beiden Ländern wird eine Wiederaufnahme der Saison rund um den 12./13. Juni angepeilt.

SN/APA (AFP/REAL SOCIEDAD)/MANIX DI Mehr Abwechslung im Trainingsalltag steht offenbar bevor