Sevilla gewinnt auch sechstes Europa-League-Finale

Der FC Sevilla, wer sonst? Die Andalusier entschieden das Finale der Europa League am Freitag in Köln gegen Inter Mailand mit 3:2 (2:2) für sich. Auch im sechsten Finale des Bewerbs (inklusive UEFA-Pokal) behielt der spanische Club die Oberhand.

Zum Helden des Abends wurde Diego Carlos mit einem Fallrückziehertor wie aus dem Bilderbuch. Sein Traumtor zum 3:2 machte die vorangegangen Sünden wett: Der Brasilianer hatte schon nach zweieinhalb Minuten den Elfmeter verursacht, der Inter die 1:0-Führung gebracht hatte. Um die Kuriositäten auf die Spitze zu treiben: Auch im Viertel- und Halbfinale gegen Wolverhampton und Manchester United war der Verursacher Diego Carlos von Strafstößen gewesen.

Diego Carlos gegen Romelo Lukaku sollte das Duell werden, das dieses Europa-League-Finale prägte. Der Belgier fiel nach langem Zerren seines Kontrahenten in der 3. Minute im Strafraum. Den Elfmeter verwertete er selbst und erzielte damit zum elften Mal in Folge in einem Europa-League-Einsatz zumindest ein Tor.

Luuk de Jong mit zwei Kopfballtoren (12., 33.) drehte die temporeiche Partie, doch die Freude über die 2:1-Führung bei Sevilla dauerte nur 129 Sekunden. Aus einer ganz ähnlichen Situation wie beim 1:2, nach einer Freistoßflanke, war Diego Godín mit dem Kopf zur Stelle (35.). Déjà-vu auch bei der Entstehungsgeschichte, es war wieder ein Foul von Diego Carlos an Lukaku vorangegangen.

Lukaku hatte nach 65 Minuten den Matchball auf dem Fuß, scheiterte aber an Sevilla-Keeper Bono. Die entscheidende Szene hatte zwei Hauptdarsteller: Fallrückzieher Diego Carlos, abgefälscht von Romelo Lukaku (74.). Nach dem 2:3 hatten die zuvor von Italiens Presse euphorisch hochgejubelten Mailänder nichts mehr entgegenzusetzen.

