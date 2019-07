Sieben Gegentore - Real Madrid geht im Test gegen Atletico unter

Der spanische Rekordmeister Real Madrid ist am Freitagabend (Ortszeit) bei seinem letzten Testspiel auf der US-Sommertour vom Stadtrivalen Atletico Madrid regelrecht vom Platz gefegt worden. Atletico gewann im MetLife Stadium in East Rutherford (US-Staat New Jersey mit 7:3 (5:0).

SN/APA/AFP/JOHANNES EISELE Der Anfang vom Ende: Diego Costa erzielt nach 55 Sekunden das 1:0 für Atletico.