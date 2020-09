Siebentes Saisontor von Arnautovic in Super League

Marko Arnautovic präsentiert sich in der chinesischen Super League weiter als Torgarant für Shanghai SIPG. Beim 2:1 seines Clubs gegen Wuhan Zall am Dienstag traf Österreichs Teamstürmer in der 59. Minute per Kopf zur Führung für Shanghai. Es war der siebente Saison-Treffer für den 31-Jährigen im elften Ligaspiel. Kurz darauf musste Arnautovic aber aufgrund einer Verletzung vom Feld.

SN/APA (Archiv/AFP)/STR Der Österreicher verletzte sich kurz nach dem Treffer