Sieg für Ronaldo bei Pflichtspiel-Debüt in Saudi-Arabien

Fußball-Altstar Cristiano Ronaldo hat ein erfolgreiches Debüt im Trikot von Al-Nassr gegeben. Der 37-jährige Portugiese führte seinen neuen Verein am Sonntag zu einem 1:0 (1:0) gegen Al-Ettifaq. Damit liegt Al-Nassr weiter an der Tabellenspitze in Saudi-Arabien. Ein Tor war Ronaldo im ersten Pflichtspiel aber nicht vergönnt, das Siegestor erzielte Talisca (31.).

SN/APA/AFP/FAYEZ NURELDINE Ronaldo freute sich über siegreiches Debüt für Al-Nassr