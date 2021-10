Siege für Dortmund, Freiburg und Mönchengladbach

Coach Adi Hütter hat mit Borussia Mönchengladbach die Startschwierigkeiten in der deutschen Fußball-Bundesliga überwunden. Gladbach holte am Samstag in der siebenten Runde mit dem 3:1 in Wolfsburg den zweiten Dreier in Folge und kletterte vorerst auf Rang acht. Dortmund blieb mit einem 2:1 über Augsburg erster Verfolger der erst am Sonntag spielenden Bayern, ebenfalls einen Punkt dahinter ist Freiburg auch dank eines Tors von Philipp Lienhart und einem 2:1 bei Hertha Dritter.

SN/APA (dpa)/Soeren Stache Freiburgs Lienhart wurde nach seinem Tor geherzt