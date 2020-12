Siege für Manchester-Clubs

Die Manchester-Clubs haben sich am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League in die obere Tabellenregion geschoben. City kam gegen Fulham dank Toren von Raheem Sterling (5.) und Kevin de Bruyne (26./Elfmeter) zu einem 2:0-Heimerfolg und ist nun Fünfter, einen Punkt hinter dem viertplatzierten Stadtrivalen United.

SN/APA (AFP)/ALEX LIVESEY Sterling erzielte einen Treffer