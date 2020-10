Siege für Molde und Ludogorez Rasgrad

Die kommenden Gegner von Rapid und dem LASK in der Fußball-Europa-League haben am Sonntag in ihren Ligen Siege gefeiert. Molde, am Donnerstag in Norwegen Kontrahent der Hütteldorfer, kam daheim gegen Strömsgodset zu einem 2:1 und liegt nach 22 Runden als Zweiter 16 Punkte hinter Bodö/Glimt. Der bulgarische Club Ludogorez Rasgrad, der in Linz antritt, gewann auswärts gegen Montana 3:1. Ludogorez ist zwei Punkte hinter Plowdiw Zweiter, hat aber ein Match in der Hinterhand.

Quelle: APA