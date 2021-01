Siege für Serie-A-Topclubs AC Milan und Inter

Nach zwei Pflichtspielniederlagen in Serie hat AC Milan in der italienischen Fußball-Meisterschaft seine Spitzenposition verteidigt. Der Tabellenführer der Serie A gewann am Samstag bei Bologna mit 2:1 und verteidigte damit seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf Stadtrivale Inter, der wenig später gegen Mittelständler Benevento mit 4:0 erfolgreich war.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Ibrahimovic verschoss bei Milan-Sieg Elfmeter