Siegesserie gerissen: ManCity im Derby gegen United 0:2

Nach 21 Siegen in Folge und 28 Partien ohne Niederlage in allen Wettbewerben hat sich Manchester City in der 27. Runde der englischen Fußball-Premier-League wieder geschlagen geben müssen. Der Leader unterlag im Derby am Sonntag dem defensivstark und effizient auftretenden ersten Verfolger Manchester United 0:2, befindet sich dank elf Punkten Vorsprung aber weiter voll auf Kurs in Richtung siebenter Meistertitel.

SN/APA (AFP)/LAURENCE GRIFFITHS Uniteds Bruno Fernandes zelebriert das 1:0 gegen City